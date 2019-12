Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, aflat duminica la Alba Iulia, i-a oferit unei persoane, care l-a abordat in mai multe randuri pe traseul pe care primul ministru l-a parcurs de la Monumentul Marii Uniri la Sala Unirii, cartea sa de vizita, spunandu-i ca vor putea discuta oricand despre ceea ce acesta doreste,…

- Sute de persoane venite din intreaga tara, dar si din Basarabia au plecat duminica dimineața, din gara Alba Iulia, in "Marsul Unirii", spre Cetate, locul care in urma cu 101 ani a fost decretata Unirea Transilvaniei cu Romania, scrie Agerpres. "Basarabia e Romania", "Romania nu a avut granita la Prut",…

- Cele mai mari evenimente sunt organizate in Bucuresti si Alba Iulia. In Capitala, evenimentele au inceput la ora 09:00, cu o ceremonie militara si religioasa de depuneri de coroane si jerbe de flori, la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I. Parada militara incepe la ora 11:00, in Piata…

- Manifestarile oficiale de la Alba Iulia au inceput, duminica, cu ”Marsul Unirii” la care participa cateva sute de oameni. Participantii au pornit de la Gara si urmeaza un traseu de 6 kilometri, cantand cantece patriotice si fluturand steaguri tricolore, scrie news.ro.Traseul Marsului Unirii…

- Ziarul Unirea VIDEO. Participanții la Marșul Unirii, veniți din toate colțurile țarii și din Diaspora, NEMULȚUMIȚI ca nu au fost incluși in programul oficial al Zilei Naționale de la Alba Iulia Ziua de 1 Decembrie 2019 a debutat la Alba Iulia, neoficial, cu Marșul Unirii, organizat de Platforma Unionista…

- Premierul Ludovic Orban se va afla duminica, 1 Decembrie, la Alba Iulia. Acesta va participa la mai multe evenimente organizate in orașul Marii Uniri, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Potrivit programului oficial, premierul va participa incepand cu ora 10:00 la ceremonia militara de depunere…

- Manifestarile dedicate Zilei Naționale a Romaniei, 1 Decembrie, restricționeaza traficul in municipiul Zalau. Au fost impuse restricții de circulație, mai exact blocarea circulației rutiere, in intervalul 12 – 14:30, pe urmatoarele sectoare de drum public: bulevardul Mihai Viteazul, de la intersecția…

- Ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia va debuta cu Marsul Unirii, organizat de Platforma Unionista Actiunea 2012, de la ora 07:00, cu pornire din zona Garii. La eveniment vor participa oameni din toate colțurile țarii, din stanga și din dreapta Prutului, dar și participanți din Diaspora. Traseul Marsului…