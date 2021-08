Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, ii ataca pe cei pe care i-a promovat in partid si care acum nu sunt alaturi de el. El sustine ca multora dintre cei pe care i-a promovat nu a avut "timp sa le dea teste de caracter". "Dom-le, nu am scuturat scamele in viata mea. Nu mi-a placut…

- Blocarea instalarii lui Pancu la Romania U21 nu e singura mutare prin care Burleanu a impus embargo pentru susținatorii contracandidatului sau din 2018: Mircea Lucescu și Dan Petrescu au ieșit definitiv din grațiile Federației, iar ceilalți aliați ai lui Lupescu au fost, fara excepție, ocoliți, așa…

- Giorgiana Radu Ce se intampla cu specia om, astazi? De mii de ani evoluam, facem eforturi pentru a dobori recorduri in varii domenii, ne cladim un posibil viitor pe Marte sau Luna, dar ramanem mereu in urma, parca, mereu corigenți la cea mai importanta și atat de simpla disciplina, aceea de a fi Om.…

- Olimpia Melinte apare in serialul „Vlad”, de la Pro TV. Actrița, dincolo de micul ecran, și-a intemeiat o familie alaturi de soțul Constantin, au impreuna și doi copii. Despre casnicia ei a povestit acum, cum s-a indragostit de soț de pe vremea liceului și cum și-au dat seama ca sunt suflete pereche.…

- Vicepremierul Dan Barna (USR) a declarat marți la TVR 1 ca alegerile interne din PNL, marcate de atacuri dure intre susținatorii lui Ludovic Orban și ai lui Florin Cițu, reprezinta „un spectacol placut, distractiv de urmarit”. „Eu nu o sa speculez cum se desfasoara campania interna din PNL. E…

- „Sunt placut surprins ca nu avem agenți de paza, nu ne verifica in mod agresiv sau violent identitatea persoane care nu au de-a face cu PNL. Trebuie sa ințelegem din evenimentele care se intampla pe parcursul acestei competiții și sa tragem lecțiile care sunt de invațat. Ne dorim cu toții ca atfel de…

- Ludovic Orban ar fi fost bruscat de oamenii de paza de la conferința pentru alegerile la sectorul 4 București, imediat dupa ce și-a finalizat discursul. Actualul președinte al PNL a ținut sa le spuna colegilor de la sectorul 4 doar cateva cuvinte, astfel ca discursul sau s-a terminat destul de repede.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Braila, ca situatia prin care a trecut saptamana aceasta Theodor Stolojan, aceea de a nu putea plati cotizatia la partid pe motiv ca nu figureaza in baza de date a PNL, a fost generata de "o eroare de soft". Orban a precizat ca, in…