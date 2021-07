Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Arad, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat deoarece are capacitatea de a conduce partidul catre obtinerea unor noi victorii electorale. “Nu candidez la presedintia Partidului National Liberal pentru un nou mandat ca sa ma aflu in treaba.…

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

- Nu mai este nicio indoiala, competiția pentru funcția de președinte al PNL a imparțit partidul in doua. Iar ”batalia” dintre aceste doua tabere continua, aproape in fiecare zi atat cei doi candidați la funcția de președinte, cat și alte nume importante din PNL ieșind in spațiul public cu tot soiul de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor, precum familia, biserica, satul romanesc, comunitatea, context in care a afirmat ca PNL are niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania.…

- Intr-un mesaj pe pagina sa de socializare, deputatul Laurențiu Leoreanu anunța ca iși depune candidatura la funcția de președinte al PNL Neamț, accentuand pe faptul ca reprezinta echipa lui Ludovic Orban. El candideaza și pentru șefia organizației din Roman. Alegerile interne ale unui partid, mai ales…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…