Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, afirma in mesajul de Anul Nou ca indemnul sau catre populație este sa se vaccineze anti-COVID. Fostul premier face și o scurta radiografie a evoluției pandemiei in Romania. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu…

- Guvernul a postat, joi seara, pe pagina de Facebook a instituției, un mesaj in care indeamna la incredere in noul an. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' „Se incheie un an dificil, in care am resimțit cu toții presiunea crizei sanitare…

- Generalul Gabriel Oprea, fost vicepremier pe siguranța naționala, a transmis, pe Facebook, un mesaj emoționanț pentru romani: ,,Dragi prieteni, Va doresc din suflet ca Anul Nou sa va aduca bucurii, pace, iubire, prieteni buni aproape! Va doresc sa fiți sanatoși și sper ca anul 2021…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma, intr-un mesaj adresat colegilor de partid si facut public duminica, pe Facebook, ca alianta va introduce in protocolul aliantei de guvernare cu PNL si UDMR principiul depolitizarii administratiei, iar pentru functiile cu asumare politica, in administratia…

- USR PLUS iși menține poziția fața de desemnarea lui Ludovic Orban pentru funcția de premier, respingand un nou guvern condus de acesta, potrivit unui mesaj publicat miercuri pe pagina de Facebook a alianței."USR PLUS iși exprima dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii…

- Vasile Dancu a comentat noua rasturnare de situație din PNL, unde Ludovic Orban repeta figura din primavara și se auto-propune premier il locul lui Florin Cițu. Liderul PSD atrage atenția ca o majoritate PNL-USR-PLUS-UDMR nu va putea face reformele pe care romanii le așteapta. ”Era previzibila ca propunerea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este increzator ca alegerile parlamentare din decembrie vor fi caștigate de social-democrați. „Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: “Premierul e desemnat de partidul care caștiga alegerile.” Așa este! Iar premierul va fi de la PSD! In schimb, PNL va ramane cu…

- Simona Halep i-a dedicat victoria din meciul cu Amanda Anisimova antrenorului Darren Cahill, care implineste vineri 55 de ani.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac: cei de la USR-PLUS au cazut intre scaune "La multi ani! Nu-i un cadou rau, nu-i asa D?! Sunt…