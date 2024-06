Circulă un zvon teribil despre Pilonul II de pensii Umbla zvonul prin targ ca pentru aplicarea noii legi a pensiilor se va umbla la Pilonul 2 . Definitiv!, atrage atentia profesorul de economie Cristian Paun pe pagina sa de Facebook . In opinia sa, siguranța cu care guvernul susține ca deficitul va ramane la 5% pe tot anul, chiar daca la acest moment am trecut la 4 luni de 3%, alimenteaza din plin aceste rumori tot mai apasate. Economistul indeamna oamenii sa verifice cat au in cont la Pilonul 2 pana in acest moment. „Nu ai pe cine vota? Nu ai pentru ce sa mergi la vot? Stai acasa? Daca te bate un gand sau ai altceva de facut, verifica macar cat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

