Stiri pe aceeasi tema

- "Inca odata PSD a aratat ca este dusmamul Romaniei. Iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza economica pe care abia ce am depasit-o. Sa votezi, in conditiile unei contractii economice majorari de 6,7- din PIB ara existenta niciunul venit suplimentar demonstreaza ca PSD este inamicul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, despre rectificarea bugetara adoptata in Parlament și care prevede creșterea punctului de pensie cu 40%, ca este un „mar otravit” oferit de o „majoritate toxica”, și care va avea efecte grave.Citește și: BREAKING Parlamentul a votat creșterea punctului…

- Premierul Ludovic Orban a acuzat PSD ca „a bagat Romania in faliment”, prin adoptarea in comisiile parlamentare a unor amendamente la rectificarea bugetara care ar genera cheltuieli de peste 6,3% din PIB. „Astazi PSD (...) a bagat Romania in faliment. In comisiile de buget-finanțe, o majoritate PSD…

- ​Cu câteva ore înaintea votului moțiunii de cenzura, președintele Klaus Iohannis face apel la parlamentari sa nu devina „complici la astfel de act iresponsabil” și acuza PSD ca „vrea sa arunce țara în haos”. „​În cea mai dificila perioada…

- Ludovic Orban a declarat ca scaderea Produsul Intern Brut a fost provocata de criza sanitara.Premierul Ludovic Orban a mai spus ca in Parlament e un dezmat in privinta majorarii cheltuielilor bugetare. „Criza sanitara a provocat o criza economica. Cu toate acestea, guvernul va crește pensiile cu un…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca deficitul bugetar este unul ingrijorator si a punctat ca este nevoie de prudenta in ceea ce priveste orice crestere a cheltuielilor. "Deficitul bugetar nu trebuie comparat cu deficitul bugetar din alti ani. Nu numai Romania, toata lumea se confrunta cu…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat, joi, ca impunerea unor noi restricții in Romania depinde foarte mult de ”creșterea numarului de romani care respecta regulile de protecție sanitara”. Aflat la Constanța, el a afirmat ca Guvernul nu vrea sa ia masuri care sa ”afecteze viața oamenilor”. ”Nu vrem sa…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Guvernul a facut tot ce trebuia pentru combaterea raspandirii coronavirusului, iar vina pentru cresterea numarului de cazuri de infectari apartine exclusiv cetatenilor care nu au respectat masurile de protectie sanitara."Am simtit ca este obligatia mea sa…