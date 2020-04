Ludovic Orban: "În acest moment 30 la sută din economia României este afectată" Ludovic Orban a spus ca o parte din sumele cheltuite in timpul crizei de COVID-19 vor fi decontate. "De la nivelul UE, in momentul de fata, avem cateva certitudini. O parte dintre sumele cheltuite pentru somajul tehnic vor fi decontate de UE, in jur de 350 milioane euro. Avem certitudinea ca vor fi decontate cheltuielile pentru batalia contra coronavirus. (...) Nu vom rata niciun fel de resursa care poate veni de la nivel european in sustinerea luptei cu COVID si a angajatilor angrenati in lupta cu COVID si pe de alta parte pentru revenirea la normalitate. La ora actuala s-a luat decizia buna… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

