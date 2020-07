Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Gala Teleșcoala, organizata in gradina Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara, ca in noul an școlar „trebuie sa fim pregatiți pentru...

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca noul an scolar trebuie pregatit „cu mare migala”, iar autoritatile din domeniu trebuie sa ia in calcul orice situatie, pentru ca toti copiii sa aiba acces la educatie. „Nu stim care va fi evolutia epidemiei, trebuie sa fim pregatiti pentru orice situatie,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca de la 1 iunie s-ar putea redeschide terasele si ar putea fi reluate spectacolele in aer liber. "S-ar putea relua activitati unde exista un risc limitat de raspandire a virusului. Va dau doua exemple. Terasele. Sunt in aer liber, dar cu niste masuri de protectie…

- Se pare ca autoritațile nu exclud prelungirea starii de urgența pe data de 15 mai in loc de relaxarea masurilor, intrucat exista deja 4 scenarii posibile, scrie Digi24. Scenariul este luat in calcul de autoritați, care mai au in lucru alte 3 variante, printre care inlocuirea starii de urgența cu stare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, cu privire la reluarea activitatilor economice, ca totul se va face gradual, in functie de contextul epidemiologic. "Toate deciziile le vom lua in functie de evolutia epidemiei si, ca sa fim onesti, nu exista prognoze cu grad de certitudine de 100%. Sunt prognoze…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca revenirea la normalitate se va realiza gradual, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus, va fi acompaniata de pastrarea unor masuri de distantare sociala si a precizat ca nu se ia in calcul prelungirea restrictiilor pe o perioada mai lunga in cazul persoanelor…