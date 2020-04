Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, in ședința de Guvern, ca a decis ca o parte dintre bugetari sa intre in șomaj tehnic din solidaritate cu angajații din mediul privat.Premierul spune ca bugetarii care vor intra in șomaj tehnic vor sta acasa exact perioada in care virusului poate acționa, iar in acest…

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența prin care va fi introdus un mecanism de șomaj tehnic pentru unii dintre bugetari, scrie republica.ro . Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara la B1 TV ca angajații din sectorul public, cu unele excepții, precum cei din Ministerul de Interne, Ministerul…

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor…

- Reactii la masura trimiterii bugetarilor in somaj tehnic FOTO: gov.ro. Confederatia Sindicala Cartel Alfa considera ca intenția guvernului de a trimite jumatate dintre bugetari, prin rotație, în somaj tehnic nu ar fi o masura suficient de bine gândita. Liderul Confederatiei,…

- Violeta Alexandru a anuntat ca Guvernul a pregatit deja un act normativ care va legifera somajul tehnic in institutiile statului. Anuntul acesteia vine dupa ce premierul Ludovic Orban spunea, miercuri seara, ca se ia in calcul ca, in aceste sectoare, o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public". "«Somaj tehnic» in institutiile publice, o decizie care asigura posibilitatea tuturor angajatilor de a ramane acasa in aceasta perioada, prin rotatie, intr-un…

- "Pregatim o reglementare in domeniu (domeniul public - n.r.). Sunt zone publice care nu pot fi afectate, in care avem nevoie de fiecare efectiv, ba chiar avem nevoie de resurse umane suplimentare. Nu putem afecta zona de sanatate, care inseamna spitale, directii de sanatate publica, ambulante, unitati…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri seara, la B1 TV, ca Guvernul pe care-l conduce va implementa un program special pentru anumite sectoare din sistemul public, pe perioada pandemiei de coronavirus. Astfel, se ia in calcul ca o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi sa stea 15 zile…