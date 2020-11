Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Peste 60% din mastile de pe piata sunt neconforme: Mari lanțuri de farmacii și companii de retail, amendate de Protectia Consumatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), prin sucursalele sale teritoriale, a derulat in perioada 23 octombrie – 23 noiembrie controale…

