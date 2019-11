Ludovic Orban, despre Legea pensiilor: Nu va fi nicio apocalipsa bugetara; nu vreau sa dau OUG in astfel de domenii

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca aplicarea Legii pensiilor nu va duce la o "apocalipsa bugetara" si a afirmat ca nu doreste sa emita o ordonanta de urgenta in domenii "vitale si sensibile". "Am vazut ca toata lumea spune ca, daca se aplica Legea pensiilor, o sa fie apocalipsa…

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca aplicarea legii pensiilor nu va duce la nicio „apocalipsa bugetara”. Tot el a subliniat ca nu dorește sa dea ordonanțe de urgența in domenii „extrem de vitale și de sensibile” precum aceasta.„In ceea ce privește politica bugetara, am vazut ca toata…

- Guvernul PNL va incerca sa anuleze toate „taxele tampite” introduse in principal prin Ordonanta 114, dar si supraacciza la carburanti, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, care a precizat ca nu va fi apocalipsa daca se va aplica legea pensiilor.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca "PSD si-a batut joc de banii publici" si a adus România "într-o situatie în care nu poate fi evitata depasirea tintei de deficit", transmite Agerpres."Indiferent cum i se spune, ca e deficit, ca e gaura, realitatea…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca este foarte posibil ca Romania sa incheie anul cu un deficit de 4%, asta in condițiile in care țara noastra are o ținta de deficit asumata de 3%. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, ca este exclusa amanarea aplicarii legii pensiilor, mentionand ca aceasta va fi respectata. "Exclus! Doresc sa spulber toata aceasta intoxicare care s-a tot rostogolit in spatiul public. Legea pensiilor a fost promulgata, legea pensiilor…

- Liderii Federației Naționale Mine Energie au ținut sa aduca unele critici Legii pensiilor, dupa ce, marți, 14 octombrie a.c., Camera Deputaților a votat proiectul de modificare a acestei legi prin care se reduce varsta de pensionare a salariaților din minerit și energie și acuza ca amendamente…

- Dar nu imediat, ci incepand din 2021, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Conform actului normativ, oricine are macar un stagiu de cotizare de 10 ani va putea sa faca un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și sa-și plateasca, in rate, raportat…