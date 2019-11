Stiri pe aceeasi tema

- 'Am semnat impreuna cu premierul desemnat acordul politic propus data trecuta de catre USR. In momentul de fata suntem in line dreapta. O sa vedem audierile in comisii. Am avut astazi discutii cu colegii nostri la grupul parlamentar si in principiu vom vedea care va fi prestatia ministrilor si era…

- Suparat pe Guvernul Dancila pentru ca ar fi redus bugetul Ploiestiului, masura explicata si justificata la vremea respectiva, primarul Adrian Dobre are acum un motiv de mare bucurie: Ludovic Orban a anuntat primele taieri ale guvernului pe care-l va conduce. E vorba despre proiectele de dezvoltare a…

- Consultarile incep la ora 11.00, primii fiind reprezentanti PNL. Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament, prin care i-a invitat la consultari, la Palatul Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, a transmis pe Facebook un mesaj de mulțumire romanilor care susțin partidul sau și spune Epoca Dragnea s-a incheiat. In opinia lui Ioan Turc, romanii au decis „intoarcerea clepsidrei” inca de la alegerile europarlamentare. „Guvernul Dancila a cazut! Epoca…

- Guvernul Dancila a cazut! Liderul PNL Ludovic Orban și-a exprimat convingerea, intr-o prima declarație de presa, ca noul Guvern va avea capacitatea de a desemna un candidat onest și integru și care sa se bucure de respectul.„Sunt convins ca noul Guvern va avea capacitatea de a desemna un candidat…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a postat pe Facebook o presupusa lista cu viitorii ministri ai Opozitiei, in cazul in care Guvernul Dancila va pica la motiunea de cenzura. In dreptul functiei de premier figureaza doua initiale: LO (Ludovic Orban), la Ministerul de Externe apare numele lui Mihai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament "oricand pot aparea surprize". "A...

- Coalitia internationala condusa de Washington care efectueaza raiduri aeriene asupra unor tinte jihadiste din Irak a anuntat vineri ca se conformeaza unui ordin recent al prim-ministrului irakian de a inceta orice zbor fara o autorizatie explicita, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Ludovic…