- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca respinge orice posibila colaborare cu PNL, numindu-i pe liberali „vasalii PSD”. „PNL? E in alianta cu PSD, ca sa nu spun ca sunt vasalii PSD. In ceea ce priveste participarea la alegeri, noi suntem alternativa la actuala guvernare. Nu poti…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri, in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca este convins ca cele trei partide din polul de dreapta se vor clasa peste PNL la europarlamentare, „pentru ca nu este foarte greu”. Eu spune ca scopul acestui pol este sa bata PSD…

- Liderul Forta Dreptei, fostul premier Ludovic Orban a declarat miercuri ca inchiderea pietelor a fost o greseala grava, dar cu care el nu a fost de acord, iar in momentul in care presedintele a venit la sedinta de guvern si a anuntat aceste masuri, l-a lasat in imposibilitatea de a face altfel.Ludovic…

- Oficialii lui U Clluj au dorit sa transmita un mesaj ferm suporterilor ”Șepcilor roșii” vizavi de stabilitatea staff-ului tehnic. Ioan Ovidiu Sabau, 55 de ani, incheie 2023 cu U Cluj și va incepe 2024 cu ”Șepcile roșii”, urmand sa continue lupta pentru a prinde top 6 la finele sezonului regulat. Conducerea…

- Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a reacționat dur dupa ce Parlamentul a adoptat bugetul de stat pe 2024.„Nu duceți Romania in direcția corecta și pe drumul pe care ați pornit riscați sa introduceți Romania in incapacitate de plata. Sa va luați de mana cu Grecia ultimelor 3 ani”, a avertizat…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, i-a raspuns duminica, la Digi24, premierului Marcel Ciolacu, care l-a intrebat despre deciziile din pandemie, care au dus la mortalitate si furt. „Cand vorbiti de furaciuni, domnule Ciolacu, vorbiti in primul rand de furaciunile dvs si nu ma acuzati pe mine”, a…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Digi24, intrebat de liderul PNL, Nicolae Ciuca, daca in 2024 doreste sa contribuie la intarirea liberalismului sau la dezbinarea lui, ca i se pare o jignire sa ii vorbeasca Ciuca despre liberalism. ”Atata timp cat PNL va fi sluga PSD, a…