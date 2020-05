Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica, faptul ca Executivul nu doreste deschiderea teraselor, pentru moment. Acestea vor ramane inchise, de maine, cand intra in vigoare legea starii de alerta. Ludovic Orban a fost intrebat, azi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, daca se vor deschide terasele,…

- Ludovic Orban a facut mai multe declarații, astazi, dupa ce a participat la o ședința impreuna cu ministrul Marcel Vela și Raed Arafat. Premierul a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgența la ora 7:30 dimineața. Mai mult, acesta va face ședința de Guvern la ora 8:00. ”La aceasta ședința…

- „In art 8 din lege exista posibilitatea de a mentine terasele inchise si le vom tine inchise", a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban a anuntat ca luni a convocat la ora 7:30 Consiliul National pentru Situatii de Urgenta, iar la ora 8:00 va fi o sedinta de guvern la care va fi adoptata Hotararea de…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban și ministrul Marcel Vela au discutat, duminica dupa-amiaza, in cadrul unei ședințe la sediul MAI, despre cum va fi aplicata in continuare starea de alerta. „Am luat decizia de a convoca Comitetul Național pentru Situații de Urgența la ora 07:30 dimineața și decizia…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, dupa ședința de urgența cu Raed Arafat și Marcel Vela:- La aceasta sedinta n-am luat masuri, am hotarat cum procedam odata cu intrarea in vigoare a Legii 55 de maine. Am luat decizia de a covonca CNSU la ora 07.30 dimineata si decizia de a…

- Presedintele Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care contine prevederile legate de starea de alerta. Legea urmeaza sa intre in vigoare la trei zile de la promulgare. Liberalii ar fi vrut sa…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care vizeaza cele trei zile nereglementate ce urmeaza expirarii starii de urgența. Prin OUG se da și definiția starii de alerta, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, dupa ședința Executivului. De altfel, la ora 20.00 incepe ședința Comitetului Național…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a reunit la sediul MAI de la ora 20.00, in prima ședința sub conducerea premierului Ludovic Orban. Comitetul a decis instituirea starii de alerta in Romania pentru prima data in istoria țarii.