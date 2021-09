Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa ce am preluat conducerea partidului ne-a mai aparut un partid competitor: partidul format de cel care a fost pus premier de presedinte si pe care noi l-am sustinut ca si candidat la functia de prim-ministru. Ganditi-va in ce problema de competitivitate am fost pusi noi in momentul in care cel…

- Ludovic Orban le amintește celor de la USR-PLUS ca "exista un acord de coalitie".Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier din partea USR PLUS, Orban a spus ca „nu exista aceasta ipoteza" și ca „refacerea coalitiei se face pe baza acordului existent, eventual se pot completa anumite…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, duminica, la Iași ca nu este luata in calcul varianta inlocuirii actualului premier Florin Citu cu unul din partea USR PLUS, precizand ca exista un „acord de coaliție”, potrivit Agerpres. Președintele PNL Ludovic Orban a fost prezent, duminica, la Iași pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata in calcul varianta inlocuirii actualului premier Florin Citu cu unul din partea USR PLUS, seful liberalilor mentionand ca "exista un acord de coalitie". Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier din partea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri seara, in judetul Dambovita, ca Partidul National Liberal nu are nicio datorie fata de presedintele Iohannis, dimpotriva. "Dupa ce vom castiga, va fi acelasi parteneriat de succes cu presedintele Romaniei", afirma Orban. "Eu cred ca Partidul National…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca vrea sa inceteze atacurile „reciproce” in campania pentru alegerea Declarațiile au fost facute, duminica, la Oradea. Orban a susținut, duminica, la Oradea, ca iși dorește ca, odata cu debutul campaniei interne pentru președinția PNL, sa inceapa și recredibilizarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca in prezent Partidul National Liberal se afla pe un trend descendent, undeva la 20-22%, care a inceput odata cu intrarea in cursa pentru sefia partidului a contracandidatului sau, premierul Florin Citu. Orban a fost intrebat ce a dus la scaderea PNL in sondajele…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu care a spus ca PNL are nevoie de mai mult liberalism. Liderul PNL a fost prezent la simpozionul dedicat implinirii a 157 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Bratianu si le-a spus participanților ca liberalismul nu trebuie inventat, acesta fiind legat de istoria…