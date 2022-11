Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban a declarat luni in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca el crede cu adevarat ca se va face rotativa guvernamentala de anul viitor pentru ca PSD in afara de declansarea unei motiuni de cenzura si a alegerilor anticipate mai are la indemana suspendarea presedintelui, iar in cazul unui referendum, romanii vor vota pentru demiterea lui Klaus Iohannis. "Cred cu adevarat ca se va face rotativa guvernamentala, pentru ca PSD in afara de declansarea unei motiuni de cenzura si a alegerilor anticipate mai are la indemana suspendarea presedintelui, care va duce…