- Deputatul Ludovic Orban anunta ca Forța Dreptei are filiale in 19 judete, in patru sectoare din Bucuresti si in diaspora. „Forta Dreptei a fost inscrisa oficial in registrul partidelor politice in data de 16 martie 2022. Avem mai putin de doua luni de existenta ca formatiune politica cu acte in regula.…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, nu rateaza ocazia de a-și taxa foștii colegi care l-au schimbat din fruntea partidului pe Florin Cițu dupa doar șase luni. Orban susține ca Nicolae Ciuca era favorit pentru funcția de prim-ministru inca de la alegerile parlamentare și doar opoziția sa l-a…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca nu vede motiv pentru ca Florin Citu sa plece de la sefia Senatului in perioada urmatoare, dupa ce acesta a demisionat, sambata, din functia de presedinte al PNL. Prim-ministrul a adaugat ca va discuta cu Dan Vilceanu, care a anuntat ca isi va inainte demisia si…

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, dupa demisia lui Florin Citu de la conducerea partidului. Prim-vicepresedintele liberal Lucian Bode a anuntat ca pe ordinea de zi se va afla un singur punct, convocarea Congresului extraordinar pe 10 aprilie. Consiliul National, care va avea loc incepand…

- Liberalii care vor schimbarea lui Florin Citu de la sefia Partidului National Liberal au convocat, pentru ora 14.00, sedinta Biroului Executiv al PNL, pentru stabilirea calendarului pentru Congresul Extraordinar. Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, afirmase, dimineata, ca nu a primit niciun document…

- Cu toate ca PSD este la guvernare de mai bine de patru luni, nici pana azi nu s-au limpezit apele la nivel județean, adica mai sunt multe județe unde alianța PNL-USR merge mai departe la nivel de consilii locale și județene. Faptul ca mai sunt foarte multe județe unde nu s-a concretizat alianța dintre…

Consilierul general Adrian Vigheciu (PSD) lanseaza ipoteza ca Nicușor Dan va fi candidatul partidului lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, la alegerile locale din București in 2024.

- Noul partid al lui Ludovic Orban, Forta Dreptei, a dobandit personalitate juridica. Sigla partidului este reprezentata de un copac cu radacini, trunchi și coroana, iar sloganul partidului "Prin Noi Insine", face referire la valorile liberale pe care aceasta formatiune le