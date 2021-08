Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL si-a prezentat vineri, 27 august, motiunea „Forta Dreptei” in sedinta Comitetului Director Judetean Vaslui, care a avut loc la sediul partidului din Husi. Orban a afirmat ca s-a hotarat cu greu sa candideze pentru un nou mandat la conducerea partidului, dar a spus ca…

- Gabriela Horga, deputat PNL de Giurgiu, anunța inceperea lucrarilor la podul de cale ferata de la Gradiștea. Un rol important pentru reabilitaea acestui pod il are echipa PNL, susține Horga. „Incep lucrarile de execuție la podul de cale ferata de la Gradiștea, semn ca echipa PNL Giurgiu iși…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit miercuri, despre batalia interna din PNL și acuzațiile facute de Ludovic Orban și apropiații acestuia conform carora exista intervenții externe. Iohannis spune este competiție normala care îi face pe cei implicați sa caute explicații senzaționale. Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in parcul Comana din județul Giurgiu, a susținut o conferința de presa. Jurnaliștii l-au intrebat cum privește scandalurile dese din PNL in contextul campaniei electorale, dar și tensiunile existente intre Florin Cițu și Ludovic Orban, cei doi candidați la…

- Ecaterina Antonescu, fost ministru al Educatiei, a comentat duminica, la Antena 3, scandalul din PNL dintre Florin Citu si Ludovic Orban care in ultima perioada nu scapa nicio ocazie de a se ironiza reciproc. Ecaterina Andronescu a apreciat scandalul pentru șefia PNL ca fiind grav mai ales…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a recunoscut, la Iași, ca legile pentru autostrazi au avut un scop electoral. In replica, eurodeputatul Dragoș Benea a amintit intensa campanie pentru autostrada A8 Iași – Targu Mureș (Autostrada Unirii), dusa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa "o echipa de oameni" pe care…

- Reamintim ca duminica, 30 mai, a avut loc Consiliul Național al PNL. Cu o ora inainte de inceperea ședinței, premierul Florin Cițu a anunțat ca va candida la șefia PNL. Pana acum, doar Ludovic Orban și-a anunțat candidatura. Fostul ministru al Muncii, Violeta Aleaxandru, a transmis un mesaj pric care…