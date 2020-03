Stiri pe aceeasi tema

- Update! Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, a anunțat premierul Ludovic Orban. Masura ar putea fi prelungita, daca situația o impune, au precizat aceleași surse. Școlile vor fi inchise o saptamana, incepand de miercuri, 11 martie, cu posibilitatea…

- Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie. Aceasta masura a fost anunțata, in urma cu puțin timp, de Ludovic Orban. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU), in contextul epidemiei de coronavirus, masura fiind propusa de secretarul…

- Ministrul interimar de Interne Marcel Vela a anunțat ca a fost luata decizia, duminica in Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, la sugestia lui Ludovic Orban, de a fi extinse anchetele...

- Marcel Vela: Am convocat comitetul national pentru situatii speciale de urgenta pentru a lua decizii importante. Suntem preocupati de protejarea populatiei. AM decis: Se aproba suspendare zborurilor efectuate de operatori, spre Italia si din Italia catre Romania, pentru toate aeroporturile din tara,…

- Declaratii susținute de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatații, Victor Costache si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la sediul M.A.I., dupa reuniunea Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, la care a participat și premierul in funcție, Ludovic Orban. Astfel, Marcel…