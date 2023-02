Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim ministru Ludovic Orban afirma, referindu-se la directorul Romarm, Gabriel Tutu, care este cercetat de DNA pentru luare de mita, ca nu l-a numit pe acesta, Tutu fiind numit in functie de catre actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, la acea vreme ministru al Economiei si Energiei.…

- Intrebat joi seara, la Realitatea Plus, daca avea cunostinta despre afacerile de la Romarm, Ludovic Orban a raspuns: ”Evident, nu”. ”Daca as fi stiut nu le-as fi permis. (…) Cum sa stiu de afacerile pe care le face Tutu? Nu am avut absolut niciun fel de stire despre vreo ilegalitate care se comite…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, spune ca, in perioada mandatului sau, a demarat procedurile de demitere a lui Gabriel Tutu din functia de director Romarm, acesta fiind „pus in functie de ministrul Energiei, Virgil Popescu”.

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a confirmat luni, 23 ianuarie, intr-o declarație de presa, ca in urma raportului preliminar al corpului de control trimis dupa accidentul de la mina din Gorj, a decis sa propuna schimbarea managerului Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, dar și a unui…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca efectueaza in aceasta saptamana o vizita oficiala in Republica Coreea in cadrul careia va avea o intrevedere cu omologul sau sud-coreean, Han Duck-soo, si va purta discutii la nivel inalt pe teme de interes in domeniul cooperarii economice, cu accent pe zona de energie,…

- Virgil Popescu participa la cea de-a 26-a Conferinta organizata de Institute of Energy for South-East Europe cu tema “Energy & Development 2022”. ”Securitatea Energetica in contextul tranzitiei verzi a fost principala tema de discutie a intalnirii ministeriale gazduita la Atena de ministrul Energiei…

- ”Astazi am participat la aniversarea a 50 de ani de la punerea in functiune a Centralei de la Lotru, o minune a tehnicii, o minune a ingineriei romanesti, o minune a proiectarii. Cu aceasta ocazie am anuntat ca toate investitiile nefinalizate ale Hidroelectrica vor trece printr-un proces de autorizare…

- Liderii PSD trag din toate pozițiile in cel mai controversat ministru al cabinetului Nicolae Ciuca! Președintele Comisiei de Control a SIE, deputatul Mihai Weber, de la PSD, ii transmite lui Virgil Popescu, ministrul Energiei, ca ”este obligat sa renegocieze cu Comisia Europeana noile termene de…