Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți primari din țara au anunțat deja ca vor organiza astfel de piețe. In discuția cu primarul general Nicușor Dan, premierul a spus ca, acolo sunt sunt piețe inchise din cauza pandemiei, sa fie amenajate spații deschise in deplina siguranța, iar acolo unde este posibil sa fie organizate piețe…

- Premierul Ludovic Orban a discutat sâmbata despre problema piețelor închise la interior cu Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și cu Robert Negoița, președintele Asociației Municipiilor din România, urmând sa fie organizate piețe volante. …

- Premierul Ludovic Orban a discutat sambata despre problema piețelor inchise la interior cu primarul general Nicușor Dan și cu Robert Negoița, președintele Asociației Municipiilor din Romania, urmand sa fie organizate piețe volante. De altfel, mai mulți primari din țara au anunțat deja ca vor organiza…

- "La Marius Nasta sectia este complet ocupata, inclusiv zona de triaj. Nu stiu ce vom face cu cazurile care vor ajunge in cursul zilei. Sectia de Terapie este plina, cazurile sunt severe, situatia este cu adevarat ingrijoratoare", spune Beatrice Mahler. Spitalele sunt tot mai aglomerate, iar…

- Toate spitalele din Romania trebuie sa se pregateasca sa primeasca pacienți cu COVID-19, a declarat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a spus ca toate unitațile medicale trebuie sa aloce 10% din paturile de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru bolnavii infectați cu coronavirus.…

- Direcția de Sanatate Publica a Capitalei cere oficial tuturor spitalelor din București sa asigure circuite pentru internarea pacienților cu Covid-19 pozitivi. DSP București reamintește faptul ca unitațile sanitare din București se confrunta o lipsa a numarului de paturi pentru pacienți. „Urmarea situației…

- "Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate in cursul zilei de astazi, 5 octombrie a.c., a fost suspendata urmare a faptului ca una din persoanele alaturi de care s-a aflat in aceeași platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, duminica,…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…