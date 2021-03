In acest weekend puteți vizita o expozitie inedita dedicata istoriei bicicletei, care s-a deschis, incepand de vineri, la Palatul Sutu – Muzeul Municipiului București. Expoziția aduce in atentia publicului informatii mai putin cunoscute despre aspectul bicicletelor de la inceputul existentei lor, precum si evolutia acestora in timp. Potrivit unui comunicat al Muzeului Municipiului Bucuresti, expozitia “Cu bicicleta prin alte timpuri” urmareste punerea in valoare a importantei colectii de fotografii detinuta de acest muzeu si prezentarea unor imagini spectaculoase. Bicicleta s-a constituit in imbold…