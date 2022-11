Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei saptamani, Muzeul Satului Banațean organizeaza cea de-a VII-a ediție a simpozionului internațional de comunicari științifice „Memoria Satului Romanesc”, pregatit de muzeografii Catalin Balaci și Andrei Milin, la care vor participa specialiști din domeniul muzeal, al științelor asociate…

- Una dintre cele mai importante unitati medicale din Timisoara, Spitalul Municipal Clinicile Noi, va fi lipsit de apa calda si caldura, azi, intre orele 9 si 14, din cauza unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare, anunta Colterm. De asemenea, in vederea executarii de lucrari…

- Muzeul National al Banatului (MNB) verniseaza vineri, 18 noiembrie, o expozitie inedita, intitulata "185 de ani de cant coral al sarbilor din Timisoara (1836 - 2021)" si care reuneste o colectie inedita de exponate aflate in patrimoniul Episcopiei Ortodoxe Sarbe de Timisoara, al parohiilor sarbesti…

- Proiectul Show 10/„Creativitate cromatica”, propus de artistul și profesorul Sorin Scurtulescu și inițiat in anul școlar precedent de galeria LogArt din cadrul colegiului național „C.D. Loga”, care prezinta expoziții ale elevilor liceului, continua in aceasta luna cu cea de-a cincea expoziție, care…

- Muzeul de arta timișorean organizeaza in 28 și 30 octombrie, incepand cu ora 11:00, doua tururi ghidate in expoziția temporara „Intoarcerea Prodigioasa. Oskar Szuhanek”. Primul dintre acestea, realizat de asistentul curatorial Izabela Andronache, se adreseaza in special familiilor numeroase, iar cel…

- Tanarul artist Andrei Penazzio, elev al Colegiului de Arta „Octav Bancila” din Iași – secția design industrial, va prezenta la Timișoara expoziția personala „Freamatul culorilor”, al carei vernisaj va avea loc in 26 octombrie, ora 19,00, la centrul reformat Noul Mileniu de pe strada Morarilor nr. 1b.…

- Kunsthalle Bega prezinta expoziția Ghost Geometry, curatoriata de Diana Marincu, in conjuncție cu proiectul Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom. Expoziția se deschide pe 22 octombrie 2022, la Kunsthalle Bega, Calea Circumvalațiunii 10, Timișoara, incepand cu ora 19:00. In ziua…

- La Bastionul Maria Theresia din Timișoara puteți intalni personajele favorite din filme sau benzi desenate consacrate intr-o expoziție de PopArt unica. Sambata, 24 septembrie, expoziția se poate admira in intervalul orar 18-22.