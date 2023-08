Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat pe DN73A , din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil de pe versanți. Circulatia rutiera este intrerupta pe DN73A, pe raza localitații Poiana Marului, din cauza inundatiilor, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Din cauza precipitatiilor…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru investiția de finalizare a centurii sud, a lucrarilor ramase neefectuate de constructorul italian cu care a fost reziliat contractul de execuție, pentru intarzierile imense și lipsa de mobilizare de pe șantier. Lucrarile…

- DRDP Iași continua lucrarile de inlocuire a rosturilor de dilatație la podul peste Bahlui de pe DN 28, in localitatea Podu Iloaiei din județul Iași. Traficul se desfașoara pe un sens, dirijat pe timp de zi și semaforizat pe timp de noapte. Lucrarile sunt executate de o firma specializata și fac parte…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre cel de-al doilea și al treilea tronson din cele trei afectate, cuprinse intre Oravița și Anina! Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a emis ordinul de incepere a lucrarilor de execuție in cadrul obiectivului „Consolidare corp drum DN 57B km 8+605 – km 8+790…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat ca au inceput lucrari de așternere de covor asfaltic pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, in zona Pasului Tihuța. Lucrarile vor fi realizate pe o lungime de aproximativ 5 kilometri, zona limitei dintre județele Suceava și ...

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj anunța restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda din cauza unor fisuri aparute in asfalt la care se lucreaza. „Intre km. 16+200 – km. 16+400, calea I, se intervine pentru remedierea unei fisuri aparute in carosabil. Circulația se desfașoara pe…

- Echipele de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași și de la ISU „Bucovina” Suceava au intervenit astazi pentru degajarea carosabilului, in urma prabușirii unei roci de mari dimensiuni pe DN 18, Șesuri – Carlibaba. Din fericire prin zona nu a trecut nicio mașina in acel moment. Traficul in zona…