Lucrările la Centura Craiova Sud II au început timid Lucrarile la Centura Craiova Sud II au inceput timid. Dupa o luna de la emiterea ordinului de incepere , la a doua varianta de ocolire prin sud a municipiului Craiova au demarat, efectiv, lucrarile. Debutul a fost insa unul timid, cu toate ca este vorba de o lucrare de anvergura, cu un timp relativ redus de finalizare – 15 luni. Constructorul a trimis, joi, in teren doua utilaje, cu care s-au facut primele sapaturi. Cel putin asa stateau lucrurile in jurul pranzului, cand pe santier se aflau doua buldoexcavatoare. Lucrarile la Centura Craiova Sud II sunt executate de firma italiana Rizzani de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

