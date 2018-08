Incepand cu luna mai, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a reinceput lucrarile de renovare la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”. Renovarea se realizeaza in partea veche a cladirii liceului teoretic, in aripa A. Muncitorii lucreaza la repararea structurii acoperișului, precum și la schimbarea țiglelor. Se desfașoara și renovarea claselor de la etajul intai, lucrarile executate constand in […] Articolul Lucrarile de renovare la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” continua apare prima data in Mesagerul de Covasna .