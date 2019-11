Meteo: Ploi prognozate pentru astazi in Maramures

Vremea ramane rece in continuare in judetul nostru. Temperaturi scazute inregistrate moaptea trecuta: -4 grade la Targu Lapus, -3 grade la Cavnic, -2 grade la Borsa, Sighetu Marmatiei si Borsa. Cerul va fi mai mult noros. In cursul dupa amiezii, serii si al noptii se vor semnala precipitatii sub forma… [citeste mai departe]