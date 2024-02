Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Bazinala de Apa Siret a recepționat in aceasta saptamana trei lucrari de aparare impotriva inundațiilor in bazinul raului Trotuș, pe teritoriul județului Bacau. Prima lucrare recepționata este amplasata in comuna Dofteana. Investiția a presupus amenajarea malului stang al raului Trotuș,…

- Pentru creșterea gradului de siguranța in randul cetațenilor, in intervalul 12-18 ianuarie a.c., inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au executat zece controloare pe linia apararii impotriva incendiilor la unitațile de…

- In noaptea trecuta, o echipa de pompieri militari a fost chemata in acțiune pentru a stinge un incendiu la un atelier de tamplarie situat in comuna Dofteana, sat Ștefan Voda. Apelul de urgența a fost primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, in jurul orei 23:00, și a declanșat o operațiune…

- In ultimele zile, pe drumul european E85, incepand de la vama Siret și pana la Darmanești, o coada de tiruri s-a transformat intr-o adevarata provocare pentru circulația rutiera și, implicit, pentru economia și infrastructura județului Suceava. Cei 25 de kilometri de coada, formata in urma blocajului…

- La data de 23 noiembrie 2023, forțele de ordine din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, in colaborare stransa cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Bacau, au desfașurat doua percheziții domiciliare…

- Lucrarile la proiectul de investiții “Construire pod peste paraul Larg in satul Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacau” sunt in plina desfașurare, aducand imbunatațiri semnificative in infrastructura localitații. Proiectul, evaluat la o valoare totala de 2.015.000 lei, beneficiaza de finanțare prin…

- Lucrarile hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundațiilor din județul Salaj sunt in stare buna de funcționare. Specialiști ai instituțiilor implicate in managementul situațiilor de urgența au desfașurat acțiuni de verificare a starii tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol…