Lucrarea RAJA programată în municipiul Medgidia, amânată Din cauza unor probleme de ordin tehnic, lucrarea programata cu privire la operațiunile periodice de intreținere a rezervorului de inmagazinare a apei potabile din municipiul Medgidia din data de 14 iulie 2021, se amana pentru o data ulterioara ce va fi comunicata din timp. In acest context, RAJA S.A. nu va mai opri furnizarea apei potabile catre consumatorii din cartierele Catanga, Berarie, blocurile VS, celor din zonele Hidrofor și Poșta, nici catre Spitalul Municipal Medgidia. Va mulțumim pentru ințelegere! Articolul Lucrarea RAJA programata in municipiul Medgidia, amanata apare prima data… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

