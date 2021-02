Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei pentru Agricultura din Senatul Romaniei, Lucian Trufin nu accepta ca o lege votata de Parlamentul Romaniei sa nu fie aplicata din moment ce a fost publicata in Monitorul Oficial. Concret, este vorba despre Legea nr. 133/2019 pentru inființarea Agenției pentru Calitatea…

- Daniel Frasincari a fost destituit de minstrul Agriculturii, Adrian Oros, din funcția de director adjunct al Direcției Județene pentru Agricultura, dupa ce a pierdut defintiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI) care, in 2017, l-a gasit incompatibil. Potrivit ANI, Daniel Frasincari, in…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul…

- Parlamentarul social-democrat Lucian Trufin secretar al Comisiei pentru Agricultura din Senatul Romaniei, este nemulțumit de faptul ca masurile bune pentru fermieri au fost rand pe rand modificate in defavoarea producatorilor de legume.

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a participat la un eveniment in aer liber impreuna cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ultimul confirmat cu COVID-19. Stroe s-a testat, este negativ, dar a decis...

- Soluțiile PSD pentru agricultura romaneasca cuprind trei piloni strategici: finanțare justa și eficiența prin utilizarea tuturor surselor de finanțare disponibile: buget național, fonduri europene, credite, alte surse de finanțare; securitate alimentara asigurata de produse proaspete pe masa fiecarui…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean, Lucian Trufin, secretar al Comisiei pentru Agricultura din Senatul Romaniei și candidat pentru un nou mandat, a anunțat astazi ca PSD are soluții și a pregatit masuri concrete de repornire a agriculturii romanești. Acestea au in vedere atat susținerea fermierilor…

- Cifra de afaceri a companiilor din agricultura romaneasca va scadea cu aproximativ 15% in anul in curs, conform estimarilor specialiștilor KeysFin. Astfel, seceta, dar și lipsa investițiilor in infrastructura au dus la scaderi ale cifrei de afaceri ale celor peste 25 mii de companii din agricultura…