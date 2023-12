Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii politici nu iși ascund uimirea fața de deznodamantul in chestiunea Schengen pentru Romania, pe de o parte, avand in vedere atitudinea de pana acum a Austriei, și nu se feresc sa defineasca acest moment drept un succes, pe de alta.

- Video | Marcel Ciolacu se ia la tranta cu liderul AUR: Apare un politician care va umple Facebook ca vor veni afgani și vom avea bombe in BucureștiMarcel Ciolacu a vorbit, luni seara, la Digi 24, despre condițiile Austriei pentru ca Romania sa intre macar aerian in Schengen. Premierul a raspuns altfel…

- Europarlamentarul Victor Negrescu susține ca Romania ca are „toate sansele sa intre in spatiul Schengen pe cale aeriana”, solutia identificata fiind „o victorie importanta de etapa”. „Cerintele vehiculate de Austria in spatiul public nu sunt o problema, desi nu erau necesare in cazul Romaniei”, a scris…

- ​Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. ,,Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta, sambata seara, ca Austria ”si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania”. ”Asta inseamna ca romanii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci cand zboara in interiorul Uniunii Europene”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria „si-a flexibilizat pozitia” in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu…

- Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe a anuntat, luni, ca aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, este pe ordinea de zi a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), din 5 decembrie. „Este ultimul tren pentru tara noastra”, a adaugat el.„ACUM la Bruxelles: aderarea Romaniei si Bulgariei la…

- Aflat la Budapesta pentru a se intalni cu omologul ungar, Klaus Iohannis nu a ezitat sa vorbeasca despre aderarea Romaniei la Schengen, in contextul veto-ului Austriei. Iohannis a precizat ca „nu exista niciun argument contra aderarii Romaniei”. ”Intrarea Romaniei in spațiul Schengen ar face spațiul…