La un spital de nebuni

La un spital de nebuni, stateau nebunii afara la o tigara si apare unul cu un sac, in care se misca ceva . Unul din nebuni il intreaba: -Ce ai in sac? -Pisici care zboară! -E pe naiba … -Nu credeti, va arat acum, baga mana in sac, scoate o pisica de coada o invarte de o ia naiba si-i da drumul. -Nu am nimerit una cum trebuie (zice nebunul) scoate alta tot… [citeste mai departe]