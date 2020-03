Stiri pe aceeasi tema

- Circa 99% din pacientii diagnosticati cu COVID-19 au prezentat febra mare. Mai bine de jumatate au simtit oboseala si erau chinuiti de o tuse seaca, iar o treime dintre ei au simtit dureri musculare si s-au confruntat cu dificultati de respiratie. Tabloul simptomelor legate de noul tip de coronavirus…

- „Aceasta (descoperire) este importanta pentru ca este pentru prima data cand ințelegem cu adevarat cum lupta sistemul nostru imunitar impotriva coronavirusului”, a declarat co-autorul studiului, prof. Katherine Kedzierska, citat de BBC .Cercetarile realizate de Institutul pentru Infecții și Imunitate…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, conform Mediafax.In…

- Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.200. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai vazut…

- Incet-incet, lucrurile par sa se linișteasca in China, dupa ce marele stat asiatic nu a mai raportat, pentru a treia zi consecutiv, noi cazuri de infecții cu coronavirus, in afara provinciei Hubei.Astfel, in afara orașului Wuhan, din provincia Hubei, care este epicentrul epidemiei cu coronavirus, in…

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Potrivit unei analize a CNN , cuvantul „zvon” a capatat un alt sens in China de la moartea medicului Li Wenliang, cel care ar fi incercat sa-i avertizeze pe ceilalți despre raspandirea coronavirusului, cazand in cele din urma chiar el prada virusului ucigaș. In loc sa starneasca indoieli in randul populației,…

- Raportul de autopsie al unui pacientului diagnosticat cu Covid-19 releva ca virusul ataca in principal plamanii și ca nu exista dovezi suficiente pentru a spune ca acesta produce daune si altor organe. Citeste si CORONAVIRUS, primul caz cu infectie la un animal de companie. Cainele unui pacient…