Stiri pe aceeasi tema

- Alin Minteuan e banuit ca ar fi propus unora dintre foștii sai elevi de la CFR II, acum la Unirea Dej, sa joace „mai moale” și, drept recompensa, vor ajunge la Baia Mare. Cele doua formații se intalnesc in barajul de promovare in Liga 2, returul fiind programat azi, de la 17:30. Returul de azi, […]…

- Final incendiar de saptamana la poalele Draganei, maine, 15 mai 2021, de la ora 17.30, pe “Arena CSO” disputandu-se manșa retur a barajului de promovare in Liga a II-a, intre CSO Cugir și SCM Zalau. Vizitatorii au de aparat avantajul celor doua goluri din prima confruntare cand s-au impus pe “Municipal”…

- Tudor Șauca, jucatorul de banda dreapta al CSO Cugir, capitan al gruparii de sub Dragana, crede ca “roș-albaștrii” au capacitatea sa intoarca rezultatul manșei tur din barajul de promovare. Acum o saptamana, SCM Zalau s-a impus, pe “Municipal”, scor 2-0, ingreunand misiunea formației din Alba, obligata…

- Tudor Șauca, purtatorul banderolei de capitan la CSO Cugir: “Avem incredere ca putem intoarce rezultatul de la Zalau!” Tudor Șauca, jucatorul de banda dreapta al CSO Cugir, purtatorul banderolei de capitan al gruparii de sub Dragana, crede ca “roș-albaștrii” au capacitatea sa intoarca rezultatul manșei…

- Marius Lupu, inaintea returului cu SCM Zalau: “Cu concentrare maxima, trecem mai departe”, afirma golgheterul CSO Cugir CSO Cugir are sambata, 15 mai, de la ora 17.30, un meci “de totul sau nimic”, returul barajului cu SCM Zalau, in care echipa condusa de Lucian Itu este obligata sa remonteze un ecart…

- Maine, in etapa a XIII-a din Liga a 3-a, de la ora 15.00, in “orașul viorilor”, va fi o confruntare intre pretendente la locurile ce asigura prezența la barajul de promovare, Avantul (poziția a 4-a, 20 de puncte) și CSO Cugir (viceliderul Seriei a 9-a, cu 26 de puncte). Pentru reghineni, ce nu au marcat…

- CSO Cugir și-a clarificat zilele trecute programul jocurilor de verificare pe care urmeaza sa le dispute pana la startul sezonului de primavara, primul meci oficial fiind in deplasare, cu Unirea Ungheni, vineri, 12 martie, de la ora 15.00, contand pentru runda a 11-a a Seriei a 9-a din Liga a 3-a. Astfel,…

- Generalul american in rezerva Philip M. Breedlove, fost comandant suprem al fortelor aliate NATO in Europa si cel care, in timpul administratiei Barack Obama, a contribuit la dezvoltarea strategiei pentru flancul estic al NATO, a declarat marti, intr-o videoconferinta, ca administratia Biden trebuie…