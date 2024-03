Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat joi ca a impuscat mortal un barbat din Belarus care planuia „un act de terorism” in numele Ucrainei, in regiunea Karelia din nordul Rusiei. FSB, fostul KGB, a declarat ca „a confiscat arme si un dispozitiv exploziv improvizat” dupa incident.…

- Rusia a afirmat marti ca a dejucat un atac cu gaz toxic pregatit, potrivit Moscovei, de serviciile speciale ucrainene in regiunea ucraineana Zaporojie (sud), aflata partial sub controlul fortelor ruse, informeaza AFP. "A fost dejucata o tentativa a serviciilor speciale ucrainene de a comite un atentat…

- Sefa guvernului eston Kaja Kallas a anuntat marti ca tara sa a reusit sa stopeze o operatiune hibrida a serviciilor de securitate ruse pe teritoriul Estoniei, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține ca a impiedicat o tentativa de asasinare a unei „personaje politice” in zonele ocupate de ruși din Oblast Zaporijia, a declarat agenția de știri de stat rusa RIA Novosti pe 19 februarie. FSB a susținut ca tentativa de asasinat a fost comisa…

- Scurtele remarci ale lui Kuleba fac parte dintr-un interviu informal de o ora cu un videoblogger ucrainean, axat pe subiecte diverse, de la gatit la hobby-uri si fotbal ucrainean, relateaza Reuters preluata de News.ro.Cand a fost intrebat, ca parte a unui set de intrebari cu raspuns scurt, despre cele…

- Peste 20 de mici intreprinderi finlandeze detinute de cetateni rusi au furnizat Rusiei inalta tehnologie si componente de uz militar in in timpul razboiului in Ucraina, eludand sanctiunile europene, a relatat luni postul de televiziune finlandez YLE, citat de EFE, conform Agerpres.Potrivit unei anchete…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a declarat luni ca a destructurat o retea de agenti ucraineni din Crimeea care a fost implicata in tentative de asasinare a unor oficiali pro-rusi, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.