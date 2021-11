Stiri pe aceeasi tema

- „La data intrarii in vigoare a prezentei decizii inceteaza, la cerere, calitatea de consilier onorific al prim-ministrului acordata domnului Lucian Isar”, este decizia premierului Nicolae Ciuca.Lucian Isar a fost numit consilier onorific al premierului Florin Citu in urma cu aproximativ un an, mai exact…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, vineri, decizia de incetare a calitații de consilier onorific al prim-ministrului acordate lui Lucian Isar. Decizia a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Este prima decizie de acest tip semnata de noul premier. Ieșirea lui Isar din Guvern vine…

- Florin Cițu, președintele PNL, a fost ales marti presedinte al Senatului, acesta a obținut 82 voturi „pentru” și 25„ impotriva”. Acesta va prelua funcția vineri, fiind nevoit sa asigure interimatul pentru funcția de premier pana la investirea noului Guvern. Candidatii pentru functia de presedinte al…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat, marti, ca PNL, PSD si UDMR au depus o solicitare de revocare a Ancai Dragu din functia de presedinte al Senatului. Gorghiu a aratat ca spera ca grupul USR sa inteleaga ca sunt principii constitutionale pe care trebuie sa le respecte, acela al majoritatii, configuratia…

- PNL vrea ca, pana la votarea in Parlament a noului Guvern, actuala sefa a Senatului sa fie demisa si instalat un liberal, cu sprijin PSD, favorit fiind Florin Citu, potrivit informatiilor „Adevarul“.

- Intalnirea de luni, dintre liderul USR, Dacian Ciolos, si premierul desemnat, Nicolae Ciuca, este una pur protocolara, Uniunea Salvați Romania pastrandu-și poziția de a nu sustine un guvern minoritar. „Nu este o intalnire de negociere. Premierul desemnat l-a contactat pe domnul Ciolos si a cerut aceasta…

- Doar 11% dintre romani cred ca tara merge intr-o directie buna, in timp ce 88% considera ca directia este gresita, arata un sondaj realizat de IRES, potrivit caruia 31% dintre cei chestionati cred ca PSD ar trebui sa dea premierul, 19% considera ca acest drept revine PNL, iar un sfert dintre ei nu stiu…

- Premierul Florin Citu a declarat ca va cere demisia presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, daca decizia Curtii Constitutionale va fi favorabila. Premierul a facut miercuri o sesizare la CCR, cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Executiv…