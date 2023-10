”Astazi am depus juramantul in calitate de Vicepresedinte al Curti de Conturi a Romaniei, in fata Presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor. In parcursul meu profesional am colaborat si am muncit, o lunga perioada, alaturi de colega mea, deputatul Vetuta Stanescu, presedintele PNL -filiala Hunedoara”, a scris, miercuri, pe Facebook, Lucian Heius. Acesta s-a referit la noua etapa din cariera sa: ”Incep astazi o noua etapa, cu dorinta de a fi o parte implicata in cadrul echipei profesioniste de la Curtea de Conturi”. Camera Deputatilor si Senatul au validat, marti, in plen reunit, candidatii…