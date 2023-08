Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode a afirmat ca actuala coalitie la guvernare are capacitatea de a duce Romania inainte si in mandatul lui Marcel Ciolacu si in mandatul viitorului prim-ministru, 2024-2028.„Daca aceasta decizie politica este agreata in coalitie, ea trebuie implementata la nivel de lege, publicata in Monitorul…

- Orice roman care isi iubeste tara si ii pasa de semenii sai si isi doreste ca Romania sa se duca intr-o directie corecta trebuie sa inteleaga un adevar si sunt convins, pentru asta e dat de sondajele de opinie, nu mai merge cu actuala coalitie, nu mai merge cu PNL si PSD la guvernare. Romania nu mai…

- Lucian Bode, secretarul general PNL, cere Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) șa-și faca treaba și sa aduca bani la buget, pentru ca nu e normal ca politicienii sa gaseasca solutii in acest sens, cand institutia poate sa colecteze miliarde de euro prin rolul pe care il are. Secretarul…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode si prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, exclud posibilitatea ruperii coalitiei formate de cele doua formatiuni. Intrebat daca PSD e dispus sa iasa de la guvernare si sa sustina organizarea de alegeri anticipate, Sorin Grindeanu a raspuns: ”Daca voiam sa…

- Cu cine se cearta premierul Marcel Ciolacu? El a afirmat nervos: Ce vrem? Sa pierdem toate fondurile europene și sa intre Romania intr-un colaps? Eu nu am sa fac acest lucru, indiferent de ce voci vor aparea. Comisia Europeana a cerut ca Romania sa renunțe la excepțiile fiscale acordate in prezent pentru…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier al Romaniei, de președintele Klaus Iohannis, dupa ce Nicolae Ciuca a renuntat ieri la functie prin rotativa guvernamentala. „Cred ca e potrivit sa fac cateva remarci scurte. Coaliția de guvernare a decis acum un an și jumatate, la constituire, sa funcționeze…

- Premierul Nicolae Ciuca și-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului. El a declarat ca, pana joi Romania va avea un nou Executiv. Pana atunci, va fi un interimat la Palatul Victoria. Inițial va desemna un premier interimar dintre Catalin Predoiu, Lucian Bode sau Sebastian Burduja. La ora…

- UPDATE Coalitia de guvernare a convenit ca premierul Nicolae Ciuca sa nu-si depuna mandatul pana la solutionarea grevei profesorilor. „Am avut discutii pana aseara tarziu, ne-am revazut in aceasta dimineata si am convenit ca pana la solutionarea acestor probleme sa nu-mi depun mandatul si sa-mi asum…