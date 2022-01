Stiri pe aceeasi tema

- O fetița a murit, iar alta se afla in spital in urma accidentului rutier produs de polițistul din București. Ministrul de Interne, Lucian Bode, pur și simplu lipsește din spațiul public de cateva zile, iar parlamentarul USR Emanuel Ungureanu il ia la rost pe ministru. „A cui pila este?”, se intreaba…

- Autoritațile din Belgia se tem ca romanii care vor merge in aceasta țara la cules de legume și fructe – nevaccinați in mare parte – ar putea crește numarul cazurilor COVID-19 și le-au cerut autoritaților din Romania sa ii informeze care sunt masurile sanitare pe care trebuie sa le respecte, a declarat…

- Procentul a scazut, marti, la peste 60%. Ministrul anunta ca aceste persoane vor fi amendate de catre DSP-uri, daca nu vor completa formularul in 24 de ore.Lucian Bode sustine ca foarte multi au intrat in Romania inainte de intrarea in vigoare a PLF. Daca duminica au trecut granita 204.000 de persoane,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta, marti, ca, in primele ore de la intrarea in vigoare a formularului electronic de intrare in tara, 76% dintre cei care s-au prezentat la frontiera nu aveau documentul, iar procentul a scazut marti la peste 60%. Bode anunta ca aceste persoane, daca nu vor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat vineri in legatura cu cazul polițistului din IPJ Giurgiu care i-a cerut comandantului sau sa ii dea un porc de 160 de kg de Craciun, in urma unei farse din partea colegilor. „O astfel de actiune a unor nefericiti ramane in categoria ‘si politistii au unor’”,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, vineri, ca din cauza noii tulpini africane, s-ar putea introduce obligativitatea carantinarii persoanelor care vin din statele incadrate ca zone roșii, chiar daca acele persoane sunt vaccinate. “Nu trebuie sa lasam garda jos, categoric. Mai avem 3 judete…

