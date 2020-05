Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Ministerului de Interne vor sprijini agentii de paza ai Metrorex pentru a asigura fluenta la metrou, iar distanta recomandata dintre calatori este de un metru, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres.

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor , a anunțat, astazi, cum va circula metroul dupa ieșirea din starea de urgența. Intervalele vor fi de 2-3 minute, respectiv 6-7 minute, iar garniturile vor fi folosite la capacitate maxima. „Maine (n.r. – vineri), la initiativa domnului prim-ministru, vom avea…

- Lucrarile la Magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei - Eroilor au intrat in linie dreapta, iar termenul de 30 iunie ramane un termen asumat pentru punerea in circulatie cu calatori a acestei magistrale, afirma ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "M-am asigurat, impreuna cu premierul Ludovic Orban,…

- CFR Calatori a suplimentat numarul de vagoane in aceasta perioada, iar pentru asigurarea distantei sociale in trenuri se aplica regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv pentru vagoanele de dormit si cusete, a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la Digi24. "Cetatenii care sunt nevoiti…

- (foto: Pexels) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis, luni, inchiderea tuturor școlilor din Romania incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in funcție de evoluția evenimentelor. Ludovic Orban a transmis ca este o masura…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- Imi asum inca o data punerea in functiune, cu calatori, a metroului din Drumul Taberei pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei si imi propun finalizarea achizitiei si livrarea in termenul contractual a materialului rulant, respectiv 13 trenuri noi, pana in decembrie…