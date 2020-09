Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, marti seara, ca numarul celor care calatoresc cu metroul s-a redus foarte mult in pandemie, de la 600.000 – 700.000 zilnic, la 300.000 in prezent. ”Sa dea Dumnezeu sa avem suficienti calatori”, a afirmat ministrul, referindu-se la Magistrala M 5,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la evenimentul de dare in folosinta a magistralei de metrou M5 (Eroilor - Drumul Taberei), anunta Administratia Prezidentiala. La finalul vizitei, care va avea loc la ora 12,00, la statia de metrou "Eroilor", seful statului va sustine o declaratie de presa.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca „epopeea magistralei de metrou M5 Drumul Taberei, ia sfarșit”. „Dupa ani și ani de așteptari epopeea magistralei de metrou M5 Drumul Taberei, ia sfarșit! Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor…

- "Vineri s-au semnat cele doua procese-verbale de catre comisiile de specialitate, si anume, cel de receptie la terminarea lucrarilor si cel de punere in functiune (PIF) a acestui obiectiv. Dupa indeplinirea tuturor procedurilor administrative, care au mai ramas de efectuat de catre beneficiar, urmeaza…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, ii va cere Gabrielei Firea sa sprijine activitatile necesare pentru darea in trafic cu calatori a Magistralei 5 de metrou, Drumul Taberei – Eroilor. Deranjat de lipsa unui reprezentant al Primariei Municipiului București (PMB) de la prima sedinta a Comisiei de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca intentioneaza sa aiba o discutie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sa sprijine toate activitatile necesare pentru darea in trafic cu calatori a Magistralei de metrou M5, anunța AGERPRES."Am de gand sa am o…

- Septembrie, noul termen estimat pentru inaugurarea M5 Drumul Taberei Santierul metroului din Drumul Taberei. Foto: Arhiva/Alexandru Lancuzov. Metrorex a reușit sa rezolve problema infiltrațiilor de apa pe șantierul Magistralei de Metrou M 5 etapa care permite inaugurarea metroului din cartierul…

- Magistrala M5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, mentionand ca isi doreste ca acest lucru sa se intample in luna septembrie. "In 22 iunie cand am…