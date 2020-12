Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, ca anul 2020 ne-a pus in fata unor provocari fara precedent si ne-a fortat sa fim "mai uniti si mai buni", iar 2021 vine cu speranta si incredere ca vom reveni la normalitate si ne vom implini dorintele si proiectele.



"Peste cateva ore incheiem Anul 2020, un an in care am fost pusi in fata unor provocari fara precedent si care ne-a fortat sa fim mai uniti si mai buni. Am invatat in acest an mai multe lectii care ne-au adus mai aproape unii de altii si ne-au temperat agitatia cotidiana.…