Lucian Avramescu: Damen vals

m-am hotarat cand crapa cerul apocalipsei in avans intre potoape și parjol sa iți acord un damen vals ne-am potrivit in graba pasul dansam prelung și elegant pe Domul din Paris, pe Gemeni iar pantalonul mi-e bufant și tu nițel ești demodata dar jur ca nu-ți sta rau deloc cu mana mea drept cingatoare strans petrecuta pe mijloc dansam acum in intersecții i-o nebunie-n semafoare agenții strazii-s depașiți șoferii claxoneaza tare dar noi dansam, dansam, dansam frumoși, nebuni și fara vina pe-o muzica ce vine-n caști doar pentru noi, suav divina dansam la poli, caldura mare ramanem in costum de baie…