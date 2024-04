Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, la Targu Mureș a avut loc ediția a LXXIV-a a Olimpiadei Naționale de Matematica pentru clasele liceale. Au luat parte sute de elevi din intreaga țara, alaturi de care s-au regasit maramureșeni bine cotați la edițiile anterioare. Singurul care a izbutit maxim este Victor-Vasile Dragoș,…

- Matematicienii desavarșiți din randul elevilor care au participat la cea de-a 74-a ediție a Olimpiadei Naționale de Matematica, competiție care a avut loc la Targu Mureș incepand cu data de 3 aprilie, au fost premiați in urma rezultatelor lor.Astfel, sambata, 6 aprilie, la Teatrul Național din municipiul…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș gazduiește marți, 2 aprilie, de la ora 19.00, festivitatea de deschidere a ediției din acest an a Olimpiadei Naționale de Matematica, competiție dedicata elevilor din clasele IX-XII. Olimpiada este organizata in perioada 2-7 aprilie, la Targu Mureș, de…

- Etapa Naționala a Olimpiadei de Matematica va avea loc anul acesta (2024) la Targu Mureș, in perioada 2-7 aprilie. „Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de matematica are loc marți, 2 aprilie 2024, la Palatul Culturii din Municipiul Targu Mureș, incepand cu ora 19:00", potrivit Inspectoratului…

- Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Matematica are loc marți 2 aprilie 2024 de la ora 19.00 la Palatul Culturii din Targu Mureș. Marți incepe Olimpiada Naționala de Matematica la Targu Mureș at Sursa articolului: Marți incepe Olimpiada Naționala de Matematica la Targu Mureș Credit autor:…

- Performanța demna de admirație și aplauze pentru patru elevi ai Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, care vor participa, incepand de miercuri, 3 aprilie, la Faza Naționala a Olimpiadei de Matematica, competiție ce va fi organizata chiar in municipiul Targu Mureș, la Colegiu…

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș va gazdui, in perioada 2-7 aprilie 2024, la Targu-Mureș, Olimpiada Naționala de Matematica pentru clasele IX-XII, manifestare prestigioasa in care elevii sunt chemati sa dea masura talentului si a cunostintelor in științele exacte. "Vor participa un numar de 380 elevi…

- Se apropie martisorul care vesteste sosirea primaverii. Special pentru aceasta perioada, mestesugarii din intreaga tara lucreaza de zor. Printre ei, se numara si o profesoara de matematica din Targu-Mures, care anul acesta a reusit sa atraga toata atentia – a realizat martisoare pictate pe coaja de…