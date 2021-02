Crina Pintea va revi la Gyor

Clubul Gyor Eto a anunţat transferul jucătoarei Crina Pintea de la CSM Bucureşti, pivotul naţionalei României urmând să meargă la echipa din Ungaria după finalul actualului sezon, potrivit news.ro. "Am amintiri frumoase de la Gyor, pentru că în jumătatea de an în care am mai evoluat acolo am câştigat totul cu fetele. Am câştigat Liga Campionilor… [citeste mai departe]