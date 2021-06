Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana a efectuat miercuri devreme lovituri in Fasia Gaza dupa lansarea mai multor baloane incendiare de pe acest teritoriu palestinian spre sudul Israelului, potrivit surselor din cadrul serviciilor de securitate palestiniene si unor martori, noteaza AFP preluat de agerpres. Aceste…

- Aviatia israeliana a efectuat miercuri devreme lovituri in Fasia Gaza dupa lansarea mai multor baloane incendiare de pe acest teritoriu palestinian spre sudul Israelului, potrivit surselor din cadrul serviciilor de securitate palestiniene si unor martori, noteaza AFP. Aceste lovituri si tiruri de baloane…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- Ruptly a publicat un videoclip in care arata consecințele bombardarii Israelului de catre Fașia Gaza. In imaginile se vede cum dintre rachete a lovit un autobuz de pasageri, care in cele din urma a ars in totalitate. Proiectilele au deteriorat și citeva mașini. {{520413}}Cea mai mare escaladare din…

- Șapte persoane au fost ranite duminica seara dupa a treia noapte de ciocniri intre protestatarii palestinieni și poliția israeliana in Ierusalim, potrivit The Guardian . Luni este programat un marș al naționaliștilor israelieni prin Vechiul Oraș, iar temerile sunt ca evenimentele ar putea deveni violente.…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata devreme ca a efectuat lovituri aeriene asupra Siriei dupa un "tir de racheta" din aceasta tara care a cazut in desertul Negev (sud), in apropierea unei instalatii nucleare israeliene care este considerata secreta, relateaza France Presse. "O racheta…

- Armata israeliana a indicat sambata ca a efectuat lovituri aeriene impotriva unor "tinte teroriste" in Fasia Gaza ca raspuns la un tir palestinian de rachete spre sudul Israelului, al doilea in doua zile, noteaza AFP. Aviatia a lovit "tabere de antrenament, un post de lansare a rachetelor antiaeriene,…