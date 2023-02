Stiri pe aceeasi tema

- Reuters a semnalat prima eroarea din rezultatul oferit de reclama pentru chatbotul Bard, care a debutat luni, despre care satelit a fotografiat pentru prima data o planeta in afara sistemului solar al Pamantului. Actiunile Alphabet au scazut cu 8% sau cu 8,59 dolari, la 99,05 dolari pe unitate si au…

- Seful Google Sundar Pichai a confirmat zvonurile din ultima vreme in cadrul discutiilor cu actionarii pricinuite de anuntarea rezultatelor financiare pentru ultimul trimestru. Conform acestuia, utilizatorii vor putea interactiona cu cel mai nou si mai puternic model lingvistic al companiei, care va…

- Casa de moda Dior l-a numit luni pe starul K-pop Jimin ambasador global al brandului, promovand aceasta colaborare pe rețelele de socializare cu imagini ale cantarețului BTS in ținute sportive, concepute de Kim Jones, scrie Reuters. Mișcarea vine in contextul in care casele europene de lux incearca…

- Gigantul tehnologic chinez Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL) a estimat vineri ca veniturile sale din 2022 au ramas stabile, sugerand ca declinul vanzarilor din cauza sancțiunilor americane a incetat, scrie Reuters. In ciuda faptului ca vanzarile au crescut cu doar 0,02%, președintele rotativ Eric…

- Dezvoltatorul de software Bill Gates a declarat intr-un interviu video pentru Reuters ca ramane „optimist” in ceea ce privește inovarea in domeniul climei, chiar și atunci cand obiectivul de 1,5 grade celsius al Acordului de la Paris nu mai este realizabil. Avand in vedere „amploarea globala a economiei…

- Imaginile satelitului pe timp de noapte publicate de NASA arata majoritatea teritoriului din Ucraina in intuneric, in noiembrie, comparativ cu țarile vecine din Europa. Imaginile, surprinse pe parcursul lunii, arata suprafața Pamantului din regiune, in condiții de intuneric. Luminile orașului pot fi…

- Mari companii americane precum Amazon, Microsoft, Netflix sau Meta și-au anunțat angajații ca vor urma concedieri importante.Incetinirea creșterii economice, cumulata cu creșterea costurilor aferente angajaților, alcatuiesc motivele corporațiilor pentru a taia din locurile de munca, scrie…

- O efigie in marime naturala a președintelui rus Vladimir Putin, așezata pe un tanc micuț a aparut sambata (12 noiembrie) in Regent’s Park, in centrul Londrei, ca parte a unei expoziții de arta a artistului stradal francez James Colomina. Parinții și copiii deopotriva au reacționat cu surprindere la…