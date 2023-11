Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Mișcarea Respect Moldova la funcția de primar al satului Corjova, Andrei Sirbul este acuzat ca organizeaza transportarea alegatorilor la secția de vot. Sirbul a fost surprins in apropierea secției din satul Cocieri discutind cu un grup de oameni, alaturi fiind parcate mai multe…

- Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic in cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei…

- Al 12-lea termen din procesul in care 9 polițiști sunt judecati pentru lipsire de libertate si tortura a durat, la Tribunalul Bucuresti, jumatate de ora. Luni a fost audiat un singur martor, coleg cu inculpatii. Cand a aflat ca se amana din nou cauza, fratele tanarului batut a izbucnit: „Judecati mai…

- Un adolescent in varsta de 15 ani, din Constanța, este acuzat ca a distrus anvelopele de la 20 de mașini. Polițiștii fac cercetari pentru distrugere.Polițiștii din Constanța au fost sesizați duminica despre faptul ca o persoana necunoscuta a provocat distrugeri la anvelopele a peste 20 de autoturisme,…

- De parca problemele penale pe care le are in dosarul in care este judecat alaturi de prietenii mafioți din gruparea „Frația” nu erau de ajuns, liderul de sindicat al polițiștilor Marian Gabriel Girnița a mai primit o lovitura, la portofel.

- Agentul arestat dupa ce luni la rand a livrat droguri cu mașina Poliției Romane, pentru a avea prioritate in trafic și pentru a nu face clienții sa aștepte, are o problema atunci cand vine vorba de datorii.

- Autorul accidentului din Popești Leordeni, colonelul de poliție in rezerva Constantin Paun, 59 de ani, care și in perioada 1996-1999 a fost șeful de cabinet al ministrului de Interne din guvernarea CDR, Gavril Dejeu, va fi judecat dupa Legea Anastasia.