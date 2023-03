Stiri pe aceeasi tema

- Credit Suisse, a 17-a banca a Europei ca marime, a anunțat joi, 16 martie, ca va folosi ajutorul guvernului, la o zi dupa ce prețul acțiunilor sale s-a prabușit, relateaza publicația britanica The Guardian . Este vorba despre un imprumut de 50 de miliarde de franci elvețieni (53,7 miliarde de dolari)…

- Autoritatile de reglementare din SUA au inchis ieri Signature Bank, cu sediul in New York, o importanta institutie financiara din industria criptomonedelor, in incercarea de a preveni extinderea crizei bancare, scrie CNBC, conform Digi24. "Anuntam, de asemenea, o exceptie similara de risc sistemic pentru…

- SVB Financial Group si doi directori de top au fost dati in judecata, luni, de actionari, care ii acuza ca au ascuns modul in care cresterea ratelor dobanzilor face ca divizia sa Silicon Valley Bank (SVB), care s-a prabusit saptamana trecuta, sa fie ”vulnerabila in mod special” la retragerile masive…

- Actiunea colectiva propusa impotriva SVB, a directorului general Greg Becker si a directorului financiar Daniel Beck a fost depusa in instanta federala din San Jose, California. Acesta pare a fi primul dintre multele procese probabile legate de inchiderea SVB, pe care autoritatile de reglementare din…

- Autoritațile americane de reglementare au inchis – dupa Silicon Valley Bank – și banca newyorkeza Signature Bank, cunoscuta ca mare creditor pentru industria criptomonedelor. Masura, anunțata de fapt luni dimineața, a fost luata de teama extinderii crizei bancare, a informat presa franceza citand posturile…

- Intr-un articol publicat sambata in New York Times, Kevin Rose, editorialist in domeniul tehnologie, puncteaza care sunt cele trei lecții pe care le putem invața dupa prabușirea Silicon Valley Bank.Silicon Valley Bank (SVB) s-a prabușit vineri dimineța, 10 martie, dupa 48 de ore in care retragerile…

- Autoritațile din SUA au pus vineri sub sechestru activele principalului creditor din domeniul tehnologiei, Silicon Valley Bank, in urma unui val de retrageri a banilor din banca, marcand cel mai mare faliment al unei astfel de instituții de la apogeul crizei financiare de acum mai bine de un deceniu,…

- Autoritațile din SUA au pus vineri sub sechestru activele principalului creditor din domeniul tehnologiei, Silicon Valley Bank, in urma unui val de retrageri a banilor din banca, marcand cel mai mare faliment al unei astfel de instituții de la apogeul crizei financiare de acum mai bine de un deceniu,…