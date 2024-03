Istoria Dobrogei – Bibliografie: Athenaios (sec. III) - Banchetul inteleptilor

Grecul Athenaios s a nascut in Naucratis Egiptul roman la inceputul secolului III. El a scris o carte "pretioasa", in opinia editorului Gh.Stefan 1899 1980 , sub forma unor povestiri in timpul mesei. Dar din "Banchetul inteleptilor", lucrare… [citeste mai departe]